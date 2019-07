Det kunne være gået meget galt for en lastbilchauffør onsdag eftermiddag ved Kolding.

Et solouheld endte med en last, der mildt sagt var totalskadet.

Sydøstjyllands Politi kunne dog fortælle til B.T., at chaufføren var sluppet uden alvorlige skader, og at han bare blev kørt på sygehuset til et rutinetjek.

Når man ser på billederne, er det dog svært at forstå, hvordan det kunne ende så godt, fordi lastbilen er fuldstændig smadret.

En person slap for et voldsomt uheld med sin lastbil Vis mere En person slap for et voldsomt uheld med sin lastbil

Soloulykken skete på Dyrehavegårdsvej ved Nordre Ringvej.

Ingen andre kom noget til i forbindelse med uheldet.

Lastbilen røg i grøften i uheldet.

Der er ikke meget tilbage af førerhuset.