Politiet har igangsat en omgående efterforskning på baggrund af en yderst alvorlig hændelse, der udspillede sig mandag i Frederikshavn.

I en tom lagerbygning brød et ukendt antal gerningsmænd tilsyneladende ind og smed rundt med molotovcocktails.

Det skriver mediet kanal Frederikshavn, og over for mediet bekræfter Nordjyllands Politi hændelsen:

»Vi tager sagen alvorligt, fordi hele bygningen kunne være brændt ned, når man smider med molotovcocktails,« siger politikommissær Carsten Straszek til Kanal Frederikshavn.

Over for B.T. oplyser han, at molotoccocktailsne nåede at sætte ild i lagerbygningen, som dog blev slukket inden brandvæsnet kom frem. Men det kunne være gået grueligt galt, tilføjer Carsten Straszek.

Ifølge Mads Andersen, der ejer de tomme bygninger, var det en alarm, der afslørede de ukendte gerningsmænd.

Og efterfølgende blev politiet alarmeret, men synderne havde forladt stedet.

Mads Andersen valgte dog at hyre vagter resten af natten til tirsdag af frygt for, at personerne ville vende tilbage.

Nordjyllands Politi opfordrer folk, der har set noget, til at henvende sig på telefon 1-1-4.

Lagerbygningen ligger i området kaldet Saltebakken ved havnen i Frederikshavn.