80 kilometer i timen.

Det er, hvad det normalt er tilladt at køre på en landevej. Noget, der også gælder på Landevejen ved Hadbjerg, men det trodsede en bilist i den grad fredag formiddag.

Vedkommende blev taget af politiet med en fart, der var langt over det tilladte. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politikredsen var torsdag til stede på landevejene, hvor flere blev målt for at køre for stærkt, og fredag var de så på plads igen.

'Og det fortsætter her til formiddag, hvor vi for få minutter siden tog en bilist, der kørte 208 km/t på Landevejen ved Hadbjerg, hvor man må køre 80 km/t Det koster en ubetinget frakendelse af kørekortet! Sæt nu farten ned!!!' skriver politiet på Twitter.

Til TV 2 Østjylland fortæller Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver hos netop Østjyllands Politi, at politiet de sidste dage har taget flere, der har haft foden alt for tungt på speederen, som det altså også gjorde sig gældende for vedkommende, der kørte 208 kilometer i timen - langt over 100 procent stærkere end det tilladte.

»Det er vanvittigt at køre så stærkt og vildt farligt,« fortæller Jakob Christiansen.

Allerede tidligt torsdag morgen fortalte politiet, at der torsdag havde været fartkontrol på de østjyske veje.

'Alt for mange udnytter, at der er plads på vejene til at køre for stærkt. Torsdag blev det til 13 sigtelser på halvanden time på Djurslandsmotorvejen - heraf én for at køre 174 km/t, hvor man måtte køre 110,' skrev politiet på Twitter.