Natten til søndag udspillede der sig 13 højdramatiske minutter midt inde i Ishøj by.

13 minutter hvor det kunne være gået galt. Helt galt.

»Flere patruljer satte efter en bilist, som forsøgte at stikke af fra os,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Mads Dam.

Det skulle udvikle sig til en vild biljagt midt inde i Ishøj – hvor bilisten så stort på færdselsreglerne og andre menneskers førlighed.

»Han kørte flere gange over 150 km/t i byzonen, hvor fartgrænsen er 50 km/t. Han kørte over for rødt, og han kørte ad stisystemer,« siger vagtchefen.

Politiet satte efter vanvidsbilisten klokken 01.17. 13 minutter senere kunne betjentene endelig beslaglægge den Mercedes, han kørte i – men dermed sluttede dramaet ikke.

»Til sidst kørte han ind på en boldbane og stak af til fods,« siger Mads Dam.

Selvom betjentene satte efter gerningsmanden, lykkedes det ikke at fange ham.

»Vi har en klar formodning om, hvem han er og vil sende patruljer ud efter ham i dag,« siger vagtchefen og tilføjer:

»Jeg vil kraftigt opfordre ham til at melde sig selv.«

Idet politiet endnu ikke har fået fat på gerningsmanden, ved vagtchefen ikke, hvorfor han gjorde sig skyldig i vanvidsbilisme.

»Heldigvis blev ingen ramt. Der var heller ingen, der måtte springe for livet,« siger Mads Dam, som priser sig lykkelig over, at der ikke befandt sig mennesker på de stisystemerne i Ishøj, vanvidsbilisten brugte til at tage flugten fra politiet.