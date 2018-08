Der venter en 25-årig en byge af sigtelser efter en vanvittig aktion i nat, hvor han forsøgte at køre fra politiet over en distance på 50 kilometer.

Vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen, fortæller til B.T., at den 25-årige mand, der er fra Ringkøbing, blev spottet ved Grønbjerg klokken 02.34, fordi nummerpladen er ‘afmeldt’ - antageligvis på grund af, at køretøjet ikke har været til syn.

Men i stedet for at stoppe, accelererede han i sin 17 år gamle Opel Vectra for at undslippe ordensmagten.

Det førte blandt andet til en tur igennem et skovareal og over en mark - uden vej, fortæller vagtchefen.

25 årig M anholdt kl 0307 efter 50 km eftersættelse v. Videbæk. Der deltog flere patruljevogne i eftersættelsen, som stoppede da bilen kørte i stykker. Stopsticks (sømmåtter) blev anvendt. Peberspray anvendt. M påvirket af narko. Mange sigtelser i vente. Løslades #politidk pic.twitter.com/b00tOVYO23 — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) 25. august 2018

Hverken ‘stopsticks,’ sømmåtter, eller politiets tre patruljevogne kunne få den 25-årige mand til at droppe sin vanvidskørsel.

Efter 33 minutter var bilen dog så medtaget af flugten, at biljagten var forbi. Bilen kørte slet og ret i stykker, lyder det.

Da de eftersættende betjente endelig kunne stige ud af deres paruljevogne, fandt de i bilen foruden den 25-årige også hans kæreste, der viste sig at være ejer af den gamle Vectra, samt en tredje person.

Anders Olesen fortæller, at ifølge hans oplysninger var der mindst én af dem, der modsatte sig anholdelse, så betjentene valgte at bruge peberspray.

Den 25-årige er allerede nu sigtet for at have kørt bilen, selvom han er frataget sit kørekort for tidligere forseelser.

Han har desuden kørt over for rødt og er også sigtet for det.

Derudover risikerer han en sigtelse for at have kørt med stoffer i blodet, hvilket en blodprøve skal afsløre. Og så risikerer han også en sigtelse for at hasarderet kørsel med fart på op til 160 kilometer i timen.

Kæresten risikerer en sigtelse for at have overladt kørslen til en person uden kørekort.

Ingen er kommet til skade under biljagten og ifølge vagtchefens oplysninger har ingen udenforstående været i fare.

Den 25-årige er fortsat i politiets varetægt men bliver løsladt her til formiddag.

Han kan se frem til en bøde i den høje ende, lyder det fra Anders Olesen. Hvor meget den præcis kommer til at lyde på, afhænger af den 25-åriges indkomst.