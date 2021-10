Der skal tilsyneladende mere end en beslaglagt bil til at få bilister i Østjylland til at stoppe med at køre vanvittigt.

Siden den nye lov mod vanvidsbilisme trådte i kraft 31. marts, har Østjyllands Politi foreløbig beslaglagt 40 køretøjer i forbindelse med vanvidskørsel.

Det placerer Østjylland på en 8. plads i blandt de 12 politikredse. Samlet set har politiet måttet beslaglægge 510 køretøjer.

I kølvandet på de nye tal udtalte justitsminister Nick Hækkerup, at det er for tidligt at sige, om den lovændring om vanvidsbilisme, som trådte i kraft i marts, har haft en afskrækkende effekt.

Han håber dog, at de mange beslaglæggelser får en præventiv effekt og medvirker til en ændret adfærd.

»Mavefornemmelsen er, at de, der oplever at få deres bil taget, tænker sig om en ekstra gang, inden de bevæger sig ud igen,« siger han.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





I Aarhus har der været flere eksempler på bilister, der har trykket alt for hårdt på speederen.

Mest omtalte er den unge vanvidsbilist, der påkørte en 31-årige politibjent i det vestlige Aarhus.

Det skete den 19. juni klokken 1.14, hvor betjenten var ved at lægge stop sticks ud for at standse en bilist, som politiet forsøgte at stoppe.

Men i stedet for at holde tilbage for rødt og forhindringerne på vejbanen bragede bilisten ind i betjenten.

Siden har den 31-årige politiassistent fra beredskabet været indlagt – uden at være ved fuld bevidsthed. Det bekræfter politidirektør ved Østjyllands Politi Kirsten Dyrman.

»Hans tilstand er fortsat kritisk, men der sker små fremskridt løbende. Han er stadig ikke ved fuld bevidsthed, og der er desværre for nuværende ikke noget, der tyder på, at der sker drastisk bedring foreløbigt,« siger hun i en udtalelse sendt til flere medier.

To dage efter ulykken blev en 20-årig mand anholdt. Han menes at have siddet bag rattet i bilen.

Han blev anholdt i Brabrand og siden hen varetægtsfængslet i sagen, hvor han er sigtet for at have overtrådt en række paragraffer – herunder vold mod en polititjenestemand og forsætlig fareforvoldelse.

Da sigtelsen mod den 20-årige blev læst op i retten, kom det frem, at betjenten fik flere hjerneblødninger og delvist sammenklappede lunge ved ulykken.