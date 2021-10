Tidligere på året trådte en ny lov i kraft, som gør, at politiet kan beslaglægge biler på stedet, hvis de vurderer, at der er tale om vanvidskørsel.

Med de nye regler, som trådte i kraft 31. marts, skal en dommer efterfølgende tage stilling til, hvorvidt ejeren skal have konfiskeret sin bil. Derudover er selve straffen for vanvidskørsel også blevet skærpet.

De nye regler har gjort, at politiet har konfiskeret intet mindre end 42 biler i Nordjylland siden 31. marts, viser tal fra Rigspolitiet.

Det er heller ikke særlig lang tid siden, at B.T. Aalborg kunne fange en vanvidsbilist på Østre Allé i Aalborg.

Det placerer Nordjylland på en 7.-plads i blandt de 12 politikredse. Samlet set har politiet måtte beslaglægge 510 køretøjer.

I forbindelse med offentliggørelsen af de nye tal, har Justsitsminister Nick Hækkerup udtalt i en pressemeddelelse, at han håber på, at de nye styrkede tiltag mod vanvidskørsel kommer til at have en præventiv effekt.

»Forhåbentlig kan de mange beslaglæggelser af køretøjer få en præventiv effekt og medvirke til at ændre adfærden hos dem, der uden omtanke for andre trykker speederen i bund og skaber utryghed på vejene,« fortæller han.

Også Transportmininster Benny Engelbrecht (S) mener, at der skal slås hårdt ned på vanvidskørsel.

»På et halvt år har vi fjernet mere end 500 biler brugt til vanvidskørsel fra gaden. Dermed har vi klart og tydeligt sagt, at vi ikke vil finde os i dem, der i den grad føler sig hævet over loven,« forklarer han.