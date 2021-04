En biljagt i Hoptrup, nord for Aabenraa, endte tirsdag morgen med en anholdelse og en sigtelse på hele 40 forhold.

Sigtelsen er rettet mod en 30-årige mand, der forsøgte at stikke af fra politiet, da han blev bedt om at standse.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De 40 forhold i sigtelsen indebærer blandt andet vanvidskørsel, narkokørsel, kørsel i frakendingstiden, sætte andres liv i fare og vold mod politiet ved påkørsel af patruljevogne.

Politiet blev klokken 9 opmærksom på hans kørsel. Kort efter tjekkede ordensmagten nummerpladen, hvor de kunne konstatere, at denne var stjålet.

Trods tegn om at stoppe, valgte manden at stikke af i sin VW Passat med politiet i hælene.

Den 30-årige kørte undervejs hele 140 kilometer i timen gennem bymæssig bebyggelse i Hoptrup. Desuden slyngede han frem og tilbage for at undvige patruljevogne.

Efter at have strejfet en anden bil og en punktering, lykkedes det politiet at lukke manden inde mellem patruljevognene.

I et forsøg på at flygte igen, kørte han ind i flere patruljevogn, før det lykkedes politiet at overmande og anholde manden.

Onsdag skal manden møde på i Retten i Sønderborg, hvor han skal forholdes til de 40 forhold i sigtelsen. Desuden er hans bil konfiskeret.