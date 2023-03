Lyt til artiklen

Retten i Glostrup har konfiskeret en dyr leasingbil efter vanvidskørsel.

Leasingtageren skal nu selv betale leasingselskabet erstatning for tabet af bilen.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på sin hjemmeside.

Den 55-årige mand, der kørte bilen, er fra Frederiksberg, og han blev torsdag i dømt 20 dages fængsel og frakendt førerretten i tre år for vanvidskørsel.

Manden blev en eftermiddag i oktober sidste år målt til at have kørt mindst 107 kilometer i timen på Kystholmen ved Avedøre Holme, der ligger i en 50 km/t-zone.

Hastighedsoverskridelsen var på hele 114 procent.

Bilen blev beslaglagt af en færdselsbetjent på stedet, og nu har en dommer så afgjort, at den skal konfiskeres.

Det drejer sig om en over to ton tung Mercedes AMG GT 63 S 4 MATIC med en 4-liters V8 motor og 639 hestekræfter, var leaset af dømtes selskab sidste år.



»Efter konfiskationen rejste leasingselskabet et erstatningskrav på 918.375 kroner mod dømtes selskab for tabet af bilen, og det imødekom retten i forbindelse med dommen om vanvidskørsel,« siger specialanklager Charlotte Møgelhøj fra anklagemyndigheden.



Den 31. marts er de to år siden, at vanvidspakkens strafskærpelser trådte i kraft.