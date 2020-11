Det er hverdagskost, for Nordjyllands Politi at have fartkontrolaktioner. Det er dog meget sjældent, at fartgrænsen bliver brudt med næsten 300%.

Mandag kørte en bilist med 137km/t på Limfjordsbroen i det tidsrum, hvor politiet var ude og lave rutinemæssig fartkontrol.

»Det er en vanvittig hastighed. Ikke mindst når vi tænker på den øvrige trafik på broen, hvor også bløde trafikanter kan færdes, og så var vejen i øvrigt glat den dag, fordi det regnede,« fortæller politikommissær for Nordjyllands Politi Thomas Ottesen til Nordjyske.

I følge justitsministeriets udspil fra februar 2020 om, at vanvidskørsel skal stoppes, der bliver vanvidskørsel blandt andet betegnet som særlig hensynsløs kørsel.

Politiet gennemfører fartkontrol i Nordjylland. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Politiet gennemfører fartkontrol i Nordjylland. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

»Når hastigheden er mere end 100 procent og under det, der kan kaldes vanvidskørsel, kan vi give et kørselsforbud på stedet, og det skete altså her. Men det undskylder jo ikke noget. Det var fuldstændig hovedløst, og det styrtregnede på pågældende tidspunkt,« konstaterer Thomas Ottesen.

I følge politiet var der tale om en yngre mand bag rattet, og han kørte i 'en rigtig fin bil, som kan køre rigtig hurtigt.', der røg i politiets razziafælde på Limfjordsbroen.

Føreren blev stoppet af politiet, og han står nu til at modtage en større bøde, samt en ubetinget frakendelse af sit kørekort.

Politiet meddeler, at de i samme periode fangede 11 andre bilister, der også stod til at modtage bøder.