De fleste har formentlig prøvet det før. Du overholder fartgrænsen på motorvejen, og pludselig bliver du overhalet med 200 kilometer i timen.

Straks går tanken igennem dig:

Tænk, hvis jeg havde trukket ud i det øjeblik, 'vanvidsbilisten' kørte forbi?

Ja, det scenarie er bestemt ikke utænkeligt og slet ikke med tanke på, at der foreløbig i år er sket næsten en fordobling i antallet af sigtelser mod de såkaldte vanvidsbilister, som de er døbt i folkemunde.

For ifølge DR P4 er antallet af bilister, der er sigtet for enten at have kørt dobbelt så hurtigt, som man må, eller med mere end 200 kilometer i timen på en motorvej, steget fra 26 i 2018 til hele 42 foreløbig i 2019. Og det er alene tal fra Nordsjællands, Vestegnens og Københavns Politi.

»Det er fuldstændig vanvittigt at køre så stærkt blandt andre mennesker, og vores vejnet er slet ikke bygget til de hastigheder,« fortæller Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, der er af den overbevisning, at man har samme udfordringer i andre politikredse.

Ifølge en rapport fra Havarikommissionen er det særligt unge mænd i alderen 18 til 24 år, der er tilbøjelig til 'risikovillig kørsel', men Christian Berthelsen mener ikke, at stigningen i sigtelser er et udtryk for, at der nødvendigvis er kommet flere vanvidsbilister på vejene.

»Vi har lagt et større kontroltryk, og vi er blevet klar over, hvor bilerne kører. Der er strækninger, som er mere populære end andre, og det er typisk store brede veje, hvor man bliver set som eksempelvis H.C. Andersen Boulevard og motorvejene,« forklarer han.

Men selv om der er tale om store og brede veje, så understreger Christian Berthelsen, at det er forbundet med stor risiko at køre så hurtigt de steder.

»I byerne er der mennesker overalt, og du ved ikke, om de bliver på fortovet, og på motorvejen risikerer du, at der pludselig er kø,« fortæller han videre og tilføjer, at det også er farligt, når folk ikke koncentrerer sig om kørslen, eller kører slalom mellem bilerne.

Bilinspektør: Du dør på stedet

Det er kun ganske få måneder siden, at en 35-årig politibetjent blev slået ihjel på Langebro i København, da en person i en leaset Audi bragede frontalt ind i betjentens Hyundai i30 med høj hastighed.

Og netop døden er altså konsekvensen, når der er tale om så høje hastigheder. Det fortæller bilinspektør hos DanCrash Per Bo Hansen.

Har du været ude for ubehagelige oplevelser med bilister, der kører hurtigt, eller er du selv en af »vanvidsbilisterne«, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

»Hvis du kører med 200 kilometer i timen ind i en bil med samme vægt, så pådutter du den bil knap 100 kilometer i timen, og en acceleration fra 0 til 100 på 0,1 sekund, som en kollision tager, det slår samtlige mennesker ihjel,« siger Per Bo Hansen og tilføjer, at det er uanset, om der er tale om nye eller gamle biler.

»En størrelse kan gøre det. Hvis du kommer tonsende med 200 kilometer i timen ind i en bus, så skal dem i bussen nok klare sig, men det vil gå ud over dig selv,« siger han.

Ifølge Per Bo Hansen tager det en nyere bil cirka seks sekunder at bremse fra 200 kilometer i timen til 0.