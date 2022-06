Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var fuld fart på, da en 32-årig mand onsdag stak af efter han blev kontronteret med sin kørsel.

Torsdag har retten i Aalborg valgt at varetægtsfængsle selvsamme mand i fire uger.

Han er sigtet for i narko- og spirituspåvirket tilstand at have kørt vanvidskørsel.

Det oplyser Anklagemyndigheden på Twitter.

Episoden startede onsdag eftermiddag, da en aalborgenser fik øje på manden, som sad bag rattet i sin sorte Audi A4.

Vidnet henvendte sig til bilisten, fordi han virkede påvirket. Derfor forsøgte aalborgenseren at starte en samtale med den 32-årige.

Men det var altså ikke en konfrontation, som manden gad at gå ind i.

Derfor trykkede han på speederen og kørte omkring klokken 15.23 i fuld fart Eriksholmsparken i Nørresundby.

»Bilen laver hjulspind op over fortovet, så det var ret voldsomt.«

»Efterfølgende har vi hørt fra vidner, at bilen har kørt med 200 kilometer i timen og skabt flere farlige situationer,« forklarede Karsten Højrup, vagtchef ved Nordjyllands Politi, onsdag morgen til B.T.

Den 32-årige nåede at drøne rundt i lidt over en time, før politiet fik fat i ham.

Manden blev anholdt på stedet og bilen beslaglagt. Nu sidder han altså bag tremmer i foreløbigt fire uger.