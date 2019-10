En mandlig bilist havde for nylig alt, alt for travlt med at komme gennem Øresundstunnelen.

Med speederen godt i bund nåede han helt op på 180 km/t. på strækningen, hvor man maksimalt må køre det halve – altså 90 km/t.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Her oplyser de desuden, at bilisten heller ikke var i besiddelse af et kørekort. Det havde han nemlig fået frakendt ved en tidligere lejlighed.

»Det er jo helt forfærdeligt, at nogle vælger at køre så hensynsløst,« siger Kristian Rohdin, vagtchef ved Københavns Politi.

»Vi ser desværre en del af den slags bilister i vores kontroller, men lige ham her har altså kørt ekstremt hurtigt,« fortsætter han.

Den fartglade bilist har nu fået forlænget sin frakendelse af førerretten.

Derudover er der ifølge Københavns Politi 'en betragtelig bøde' på vej i hans e-Boks.