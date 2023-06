Retten i Glostrup har idømt en 35-årig mand et år og seks måneders ubetinget fængsel for vanvidskørsel, for at forårsage to alvorlige færdselsuheld samt stikke af fra ulykken, hvor en mand med skader sad fastklemt i sin bil.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Tiltalen lød på, at han om aftenen den 16. oktober sidste år kørte vanvidskørsel på Ballerup Boulevard mod vest.

Først kørte han med en meget høj hastighed over for to røde lys ved Malmparken og Tempovej.

I det tredje lyskryds ved Ring 4 påkørte han to biler, som lige var sat i gang, bagfra med stor fart.

Ulykken var så voldsom, at alle tre biler blev totalskadet på et øjeblik og medførte, at en af de påkørte, en mand i halvtredserne, sad fastklemt med betydelig personskade til følge.

Den 35-årige stak imidlertid af fra uheldet, men han blev senere samme aften anholdt på sin bopæl.

»Anklagemyndigheden lagde op til en fængselsstraf på halvandet år på grund af den vanvittige kørsel, som var årsag til en meget voldsom ulykke, og den omstændighed, at han efterfølgende flygtede fra uheldet og efterlod de to andre parter,« siger Charlotte Møgelhøj, der er specialanklager hos Københavns Vestegns Politi, i en pressemeddelelse.

Ud over dommen på halvandet års fængsel, har han også fået en advarsel om udvisning, frakendt førerretten i fire år og konfiskeret sin bil.

Tiltalte nægtede og ankede dommen til frifindelse.