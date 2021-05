Torsdag aften klokken 19 kørte en mand både hasarderet og uden kørekort gennem Skærbæk i Sønderjylland.

Manden kørte i en hvid Toyota Yaris, og da en bagvedkørende forsøgte at stoppe ham, udviklede det sig yderligere.

»Anmelderen har os i røret, mens han bliver sparket i hovedet af bilisten og passageren,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Henrik Sønderskov til TV Syd.

I bilen med vanvidsbilisten sad der også en passager, og de to mænd stak af fra stedet, efter anmelderen var blevet sparket i hovedet.

De blev dog fundet af politiet kort efter.

Vanvidsbilisten er født i 2002, og han havde endnu ikke fået sit kørekort. Derfor bliver han blandt andet sigtet for kørsel uden førerret.

De to mænd bliver begge sigtet for færdselsovertrædelser, kørsel uden kørekort og vold.

Udover at sparke en mand i hovedet, så var den sigtede bilist også ved at køre en kvinde og et barn ned på et fortov. Politiet søger derfor vidner, der kan beskrive episoden.

Politiet har føreren af den hvide Toyota i varetægt.