»Jeg blev rystet. Jeg blev mundlam, og jeg er det stadigvæk.«

Bente Naundrup er ikke i tvivl, når hun skal sætte ord på sin egen reaktion, da hun onsdag aften læste en historie på B.T.s hjemmeside.

Historien handlede om den 21-årige Helmi Mossa Hameed, der er sigtet for uagtsomt at have kørt en femårig pige ihjel på Peter Bangs Vej i Valby.

For ikke nok med, at den unge mand har taget livet af en lille lyshåret pige, så kunne B.T. onsdag fortælle, at Helmi Mossa Hameed allerede for to år siden var ved at få et liv på samvittigheden, da han ifølge politiet sendte en ung kvinde fem uger i livstruende koma som følge af sin vanvidskørsel.

Bente Naundrup mistede i 2005 sin elskede søn Kasper. Siden har hun været rystet over dommen til den gerningsmand, der kørte Kasper i døden.

»Der er ikke sket en bjælde på de 15 år,« fortæller Bente Naundrup, der selv mistede sin søn i 2005 til en vanvidsbilist, der på trods af talrige domme alligevel var på fri fod – akkurat som Helmi Mossa Hameed.

»Det er forfærdeligt, at de her mennesker kan sætte sig ud i en bil, og de er fuldstændig ligeglade. Det har ingen konsekvenser,« fortsætter Bente Naundrup.

Da Helmi Mossa Hameed kørte ind i den lille pige på Peter Bangs Vej, var det ifølge ham selv et uheld. Han nægter sig således skyldig i uagtsomt manddrab, men erkender, at han førte bilen. Hvorfor han efter ulykken flygtede fra stedet uden at hjælpe pigen, hendes mor eller ringe efter hjælp, vides ikke.

Det vides heller ikke, hvorfor den 21-årige mand var på flugt i mere end 24 timer uden at melde sig selv, selv om politiet efterlyste ham for at have været skyld i en lille piges liv.

Tidslinje: Her er hans domme 15. maj 2018: 10 måneders betinget fængsel og bøde på 9.500 kroner

24. september 2018: Et år og tre måneders betinget fængsel

24. september 2018: Bøde på 3.000 kroner samt klip i kørekortet

20. april 2019: Bøde på 2.000 kroner samt klip i kørekortet

2. maj 2019: Et år og tre måneders betinget fængsel.

28. oktober 2019: Et år og tre måneders betinget fængsel, bøde på 7.000 kroner samt frakendelse af retten til at føre et motordrevet køretøj i seks måneder. Herudover: 6. juni 2019: Tiltalt for at brage ind i en anden bil og sende en kvinde fem uger i koma. Hertil en lang række tiltaler for overtrædelser af færdselsloven samt for at have stjålet 280.000 kroner i kontanter.

30. oktober 2020: Sigtet for at køre en femårig pige ihjel i bevidstheds- eller narkopåvirket tilstand. Nægter sig skyldig.

Men det kan muligvis spille en rolle, at den unge mand i løbet af de sidste få år har fået ikke mindre end seks domme for overtrædelser af færdsels- og straffeloven, som B.T. for nylig kunne fortælle, og det faktum, at han således er tiltalt for at brage ind i en anden bil i januar 2019 og sende føreren fem uger i koma.

»Når man får at vide, at det er sådan en bølle, så gør det bare endnu mere ondt, end hvis det var 'hr. Jensen'. Det er virkelig barskt, og man kommer aldrig til at tilgive sådan et menneske,« siger Bente Naundrup, der således har stået i præcis samme situation, som moren til den lille femårige pige.

Hvordan tror du, at man kan komme det her problem til livs?

»Jeg ved snart ikke, hvad der skal til. Om det er strengere straffe, om man skal tage bilen fra dem, eller om det skal være en kombination af de to ting, men de skal vide, at straffen rammer dem,« siger hun videre.

Helmi Mossa Hameed.

Om straffen så rammer Helmi Mossa Hameed denne gang, må tiden vise.

Sikkert er det dog, at den unge mand kan risikere at få føjet endnu en dom til sit i forvejen lange kriminelle cv, når en dommer til april 2021 skal vurdere, om han er skyldig i de 14 forhold, som han aktuelt er tiltalt for – herunder ulykken med den unge kvinde, som hans vanvidsbilisme sendte i koma.

Hertil kan den unge mand formentlig også se frem til yderligere tiltalepunkter for sin rolle i den lille piges død på Peter Bangs Vej for en lille måneds tid siden.