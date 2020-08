De fleste kender nok til, at man kommer til at trykke lidt for hårdt på speederen og overskrider fartgrænsen med et par kilometer i timen.

Tirsdag aften gjorde en billist lidt mere end det.

Med speederen i bund og 115 kilometer i timen fræsede vedkommende gennem Skrydstrup ved Haderslev.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

'Fuldstændig uforsvarligt med den hastighed igennem bymæssig bebyggelse,' lyder det i tweetet.

Politiet oplyser i samme ombæring, at vanvidsbilisten da også blev blitzet af ATK.