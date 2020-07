En mand i begyndelsen af 30’erne må sande, at hastværk er lastværk.

Og at det kan være ikke alene meget farligt men også meget dyrt at have en alt for tung speederfod.

På Esbjergmotorvejen ved Bramming blev han af en af Syd- og Sønderjyllands Politis motorcykelbetjente onsdag målt til at køre 204 kilometer i timen og fik taget kørekortet på stedet.

»Vi kører i den her tid en målrettet indsats mod spirituskørsel og narkokørsel. Og laver også hastighedskontroller. I den forbindelse ser en af vores betjente ham her og kører efter ham og laver en måling, som altså viser over 200 kilometer i timen. Det betyder, at vi inddrager førerretten på stedet,« siger Knud Reinholdt, vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vanvidsbilisten kan tidligst få lov at sidde bag et bilrat igen om seks måneder. Det kræver selvsagt, at han først består både en ny teoriprøve og den praktiske køreprøve.

»Han er jo ikke så gammel, så måske kan han huske teorien fra sidst,« lyder det tørt fra vicepolitiinspektøren.

Det koster typisk mellem 12.000 kroner og 15.000 kroner at erhverve sig et nyt kørekort.

Derudover kan vanvidsbilisten se frem til en bøde på 7.500 kroner og skal desuden indbetale 500 kroner til offerfonden.

Syd- og Sønderjyllands Politi har i år inddraget bilisters førerret ubetinget seks gange.

»Vi har syv fokus-strækninger, som vi holder ekstra godt øje med. Et af stederne er Rømøvej, der er en almindelig landevej. Det er her, vi har taget ‘topscoreren’. Han kørte med 217 kilometer i timen,« siger Knud Reinholdt.