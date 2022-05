Tidligt fredag eftermiddag drak en 67-årig mand to flasker hvidvin.

Da de var tomme, satte han sig bag rattet i sin bil for, ifølge manden selv, at køre en tur.

En beslutning, der fik voldsomme konsekvenser.

Spritbilisten kolliderede nemlig efter længere tids slingren på vejen med en motorcyklist. Det fortæller Kim Christensen, anklager ved Nordjyllands Politi, til B.T.

Det siger straffeloven Den 67-årige er blandt andet sigtet for to brud på straffelovens paragraf 252 og 253. De lyder: § 252. Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

§ 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader



1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller

2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke. Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder stk. 1 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade.

»Omkring klokken 13.35 rammer bilisten en modkørende mand på motorcykel. Motorcyklisten kommer rimelig slemt til skade og bliver hastet til Aalborg Universitetshospital,« siger Kim Christensen og fortsætter:

»Har får han amputeret nederste del af venstre underben, mister sin milt og har blandt andet brækket flere ribben og kravebenet i sammenstødet.«

Motorcyklisten ligger stadig på hospitalet og har derfor ikke afgivet forklaring endnu.

Politiet har dog forud for grundlovshøringen lørdag, hvor spritbilisten blev varetægtsfængslet frem til 24. maj, talt med flere andre vidner.

Blandt andet anmelderen, som kørte i bilen bag manden og forsøgte at få ham til at stoppe, inden det gik galt.

»Anmelderen ringer til politiet fra sin bil, fordi han kan se, at manden slingrer meget og kører over i modsatte vognbane. Han dytter og blinker også med lygterne for at få mandens opmærksomhed,« siger Kim Christensen.

Ifølge spritbilisten, som ud over at være sigtet for spirituskørsel også er sigtet for betydelig legemsbeskadigelse, for at flygte fra ulykken og at have forvoldt nærliggende fare for andres liv og førlighed, forklarede i retten i Aalborg, at anmelderens opførsel var grunden til, at han kørte så dårligt.

»Han erkendte, at han havde drukket, men han erkendte ikke de andre forhold, og det forklarede han med, at han blev distraheret af blink og dyt fra bilisten bag ham,« siger Kim Christensen.

Hændelsesforløbet skal undersøges yderligere, men en prøve taget af politiet umiddelbart efter ulykken viste, at manden havde en promille på 2,6.

En biokemisk analyse viste senere en promille på 3,5.

Den sigtede har ikke tidligere domme bag sig, men kan ifølge anklager Kim Christensen se frem til en fængselsstraf.

»Varetægtsfængslingen er begrundet med vanvidsbilisme, som jo er en bestemmelse, der trådte i kraft for et år siden, og med at vi mener, den sigtede vil få en straf på mere end et års fængsel,« siger han.

Den sigtede accepterede varetægtsfængslingen.