Den 3. februar kunne Københavns Politi dele en glædelig nyhed om den 27-årige mand, som 23. juli 2019 kørte 108 kilometer i timen over Langebro og dræbte betjenten Magnus Buhl Hansen.

Langt om længe kunne politikredsen nemlig oplyse, at vanvidsbilisten var blevet anholdt af politiet i Dubai og kunne blive udleveret til Danmark for at få sin straf.

Men nu er der nyt i sagen.

Ifølge B.T.s oplysninger er manden nemlig blevet løsladt mod kaution af politiet i Dubai.

»Jeg fik det at vide for en måned siden, og jeg synes, det er forkasteligt. Katastrofalt. Han driver gæk med os alle sammen,« siger Britta Buhl, der er mor til den dræbte betjent.

Magnus Buhl Hansen mistede livet, da den tiltalte mand kørte ind i hans bil på Langebro i juli 2019

Den 27-årige mand er altså igen på fri fod, efter han flere gange er udeblevet fra retten, hvor han i alt er tiltalt for 18 trafikforseelser.

I december 2020 kom det så frem, at han befandt sig i London, og derfra stak han af til Dubai.

I millionbyen virkede det dog til, at politiet var med på at få straffet manden, da de i februar valgte at anholde ham og gå i dialog med Danmark om en udlevering.

Men nu er han imidlertid løsladt mod kaution i Dubai.

Politigården i København flagede på halv efter Magnus Buhl Hansen mistede livet i ulykken (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Løsladelsen ramte Britta Buhl som en spand kold vand i hovedet, men alligevel vil hun ikke mene, at hun blev overrasket.

»Efterhånden kommer man til det punkt, hvor man ikke kan blive overrasket længere. Selvfølgelig bliver han løsladt, for det er ham, der kører med klatten. Det kan ikke blive mere tåbeligt,« siger hun.

Ulykken skete natten til 23. juli 2019, da manden kom kørende med 108 kilometer i timen over Langebro, hvor man må køre 50, og dér kørte han ind i flere køretøjer.

I en af dem sad betjenten Magnus Buhl Hansen, der døde efter sammenstødet, mens den tiltalte stak af fra stedet.

I dag – to år efter – venter de efterladte altså stadig på følelsen af retfærdighed.

»Det er snart to år siden, og vi har ikke fået nogen afslutning. Det er træls, og jeg synes, man bør stramme reglerne, så en mand, der er sigtet for sådan en forbrydelse, ikke bare kan tage sit pas og rejse ud af landet, som han har gjort,« siger Britta Buhl.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Politi og Justitsministeriet, men begge instanser henviser til Rigsadvokaten, der står for den såkaldte udleveringssag.

Her ønsker man dog ikke at svare på uddybende spørgsmål, men henviser til én kommentar:

»Der er tale om en konkret udleveringssag, hvor processen med at få vedkommende udleveret er sat i gang, og som Rigsadvokaten derfor betragter som en verserende straffesag. Derfor kan vi hverken kommentere eller be- eller afkræfte oplysninger i sagen,« skriver Rigsadvokatens presserådgiver og fortsætter:

»Helt generelt er det dog sådan i alle udleveringssager, at der altid kan være forskellige vilkår. Selvom man for eksempel bliver løsladt, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man kan bevæge sig frit eller er uden for myndighedernes kontrol i det land, hvor man opholder sig.«

Derfor er B.T. altså ikke bekendt med, hvad løsladelsen har af konsekvens for udleveringen, eller hvilken kontakt der har været mellem myndighederne i Dubai og Danmark.