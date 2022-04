I februar fik en 27-årig mand inddraget sit kørekort i forbindelse med en sag om vanvidskørsel i Solrød.

Her blev han målt til at køre 111 km/t i en personbil i byzonen, hvor det er tilladt at køre 50 km/t.

Men det har ikke afholdt manden fra at køre videre uden kørekort. Hele 34 gange er det faktisk blevet til siden.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi i en døgnrapport.

Men torsdag faldt hammeren.

For klokken 10.53 på Hørup Skovvej i Sundbylille i Frederikssund stoppede en motorcykelbetjent en lastbil med blokvogn, som kørte en særtransport.

Blokvognen var belæsset med en bulldozer, ligesom der var en beholder med dieselolie, der betegnes som farligt gods.

Det skulle derfor vise sig, at der var mange ulovlige ting omkring denne transport.

For ikke nok med, at føreren ikke havde noget gyldigt kørekort, så var der heller ikke styr på særtransporten.

Han havde ikke styr på sine transportdokumenter omkring transport af farligt gods, beholderen med dieselolie var ikke efterset og godkendt til transport, og der var ikke en ildslukker med som virkede. Godset på særtransporten var desuden bredere end tilladt ifølge særtransporttilladelsen.

Køreturen stoppede her, og han blev sigtet for de mange forseelser.

Chaufføren kan forvente en bøde på 7.000 kroner. Dertil kommer de øvrige overtrædelser, som løber op i en bødepåstand på omkring 10.000 kroner.