11.22 var klokken, da den første gik i fælden med en fart på hele 225 km/t.

Det er uge et, og det betyder, at samtlige politikredse i Danmark sætter ekstra hårdt ind med en målrettet fartkontrol for at få bugt med de danske fartbøller.

Og det var noget af et startskud, da fotovognen fangede sit første offer på Helsingørmotorvejen ved Humlebæk i Nordsjælland. På Twitter kalder politiet det »meget nedslående.«

»Det er fuldstændig vanvittigt. Når man kører så hurtigt, så skal der ikke meget til, før man mister kontrollen, og så kan det ende gruelig galt – både for bilisten bag rattet, men også for andre trafikanter, der kan blive involveret i en voldsom ulykke,« siger pressevagten hos Nordsjællands Politi til TV 2 Lorry.

Kører du for hurtigt på de danske veje?

Personen, der sad bag rattet, kan nu se frem til en bøde på 13.000 kroner og en ubetinget frakendelse af sit kørekort.

Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter fortæller til mediet, at man har set flere og flere, der har opfattet de tomme veje under coronanedlukningen som en mulighed for at komme lidt hurtigere fra a til b.

Det har resulteret i grimme uheld, der kunne være undgået.

Også Sydjyllands Politi har delt bøder ud. 31 blev blitzet af fotovognen og to af dem endte med et klip i kørekortet. Den hurtigste hastighed målt var 116 km/t.

De øvrige politikredse har endnu ikke meldt ud, hvad resultatet af deres indsats har været mandag. Dog skriver Københavns Politi på Twitter, at man i weekenden op til uge et har haft to grove overtrædelser i 60 km/t-zoner.

Ved Folehaven i Valby stoppede politiet en bilist, der kørte 149 km/t, og på Englandsvej på Amager stoppede man en anden, der kørte 139 km/t. Bilisterne fik inddraget kørekortet og sigtet for vanvidskørsel.