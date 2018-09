I weekenden var Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi ude med fartkontrollerne 16 forskellige steder. I alt blev 1.436 bilister taget i kontrollen. Det skriver politiet i deres døgnrapport.

Den groveste overtrædelse fandt sted ved Vordingborg på Sydmotorvejen, hvor en enkelt bilist kørte 180 kilometer i timen, selvom fartgrænsen var 90 kilometer i timen.

Det kostede en betinget frakendelse af kørekortet, samt en klækkelig bøde.

Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller, mener at weekendens kontrol bekræfter, at der er for slappe normer hos befolkningen, når det kommer til fartovertrædelser.

»Vi har knækket koden med spritkørsel og det er også efterhånden socialt uacceptabelt at være uopmærksom, mens man kører bil. For eksempel ved at tjekke mobiltelefon. Men med fart er det sværere at ændre folks holdninger,« siger han.

»Folk - også politikere og meningsdannere - kalder fartkontrollerne for fartfælder og pengemaskiner og så videre. Vi er nødt til at italesætte det og skabe andre normer. Fart er stadig den primære årsag til, at folk kommer til skade og mister livet i trafikken,« siger han.

I alt fik 232 bilister en bøde ved Vordingborg på Sydmotorvejen, men andre steder blev endnu flere blitzet af kontrollen.

Politiet havde taget opstilling flere andre steder på motorvejen. Ved Sakskøbing blev 235 bilister målt til at køre for stærkt. Den voldsommeste overtrædelse var her 175 kilometer i timen, hvor der måtte køres 110.

Ugens 'vinder' var dog strækningen ved Korsør lige ved Storebæltsbroen, hvor 523 bilister fik bøder. Her var fartgrænsen 100, men en bilist blev målt til 182 kilometer i timen.

»Vi skal ikke tale nedsættende om disse kontroller. De løser en vigtig opgave i samfundet,« siger Mogens Kjærgaard Møller.

Der var også nogle stykker, der kombinerede stor indtagelse af alkohol eller stoffer med at køre bil.

En 55-årig mand fra Haslev fik inddraget sit kørekort, da han var stærkt beruset, bag rattet og politiet i øvrigt havde taget ham i samme ugerning før. En 43-årig kvinde blev desuden stoppet i Næstved, mens hun var påvirket af amfetamin.