En 24-årig mand fra Aarhus er blevet idømt en fængselsstraf på 20 dages ubetinget, en bøde på 6.000 kroner og frakendelse af kørekortet i seks måneder.

Det er sket, efter at han i januar blev taget med 131 km/t. i en 70-zone i Viborg. Men sagen stoppede ikke her.

Det beskriver Viborg Stifts Folkeblad.

Den 24-årige modtog sin dom, efter han tidligere på året havde ræset gennem Århusvej ved Rindsholm med de voldsomme 131 km/t. i en zone, hvor den tilladte hastighed er 70 km/t.

Her blev han målt og standset af en færdselsbetjent, som også kunne konstatere, at den unge mand havde begået en anden forseelse ved at køre frem i et kryds med fuldt optrukket linje uden først at orientere sig.

Efter han blev stoppet, oplyste den 24-årige først et falsk personnummer til betjenten.

Men da det rigtige endelig kom frem, stod det klart, at den 24-årige mand tidligere var straffet for trusler og andre færdselsovertrædelser.

Den unge mand var dog ikke meget for at blive sigtet af betjenten i den pågældende sag.

Derfor tilbød den 24-årige betjenten intet mindre end 100.000 kroner for at glemme sigtelsen.

Den var betjenten ikke med på.

Og derfor oplyste han bilisten, at det er ulovligt at tilbyde bestikkelse.

Det stoppede dog ikke den unge mand fra at genfremsætte sit forslag.

Alle de mange forseelser, samt de tidligere straffe, fik betydning for den 24-åriges dom tidligere på ugen.

Og derfor skal han nu ikke bare til lommerne efter penge til en stor bøde.

Han skal som nævnt også en tur på hotel gitterly.

Og når han engang er kommet ud derfra, kan han så afvente de seks måneder frakendelse, før han kan begynde at tage kørekort på ny.