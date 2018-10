En vanvidsbilist har fået en ubetinget frakendelse for at køre 113 km/t i en 50 km/t-zone, tilmed på en skolevej.

»Jeg er ikke overrasket. Der er desværre mange, der kører vanvittigt,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Bjørn Pedersen til B.T.

Bilisten blev blitzet på Fuglesangsalle i Vejen onsdag aften.

Sammen med ham blev 38 andre bilister også fanget i fotofælden, hvoraf to kørte så hurtigt, at de fik et klip i kørekortet.

Så mange bliver dræbt i trafikken Sådan er dødsulykkerne fordelt geografisk Dræbte i fartulykker per politikreds 2011 - 2015: Bornholm: 13 Fyn: 76 København Vestegn: 36 København: 47 Midt- og Vestjylland: 156 Midt- Vestsjælland: 97 Nordjylland: 109 Nordsjælland: 62 Syd- og Sønderjylland: 84 Sydsjællands og Lolland-Falster: 68 Sydøstjylland: 100 Østjylland: 90



Udviklingen i antallet af trafikdræbte



2007: 406

2008: 406

2009: 303

2010: 255

2011: 226

2012: 167

2013: 191

2014: 182

2015: 178

2016: 215

Kilde: Vejdirektoratet

»Det sker ind i mellem, at vi får fat i nogen, der kører så meget for hurtigt, og det sker oftere, end jeg bryder mig om,« siger vagtchefen.

Bjørn Pedersen understreger også, at politiet kun får fat i en brøkdel af de bilister, der kører for stærkt, for de kan jo ikke være alle steder på én gang.

»Men kontroller som i dag viser med al tydelighed, at vi har brug for at holde øje og være til stede ude på vejene, så vi kan stoppe bare nogle af dem, der kører for hurtigt og måske skabe en forebyggende effekt.«

Politiet var til stede på Fuglesangsalle, efter bekymrede borgere havde henvendt sig med et ønske om, at politiet lavede en fartkontrol på vejen.

Vanvidsbilist på Fuglesangsalle i Vejen kommune, som er en skolevej, bilisten skal forbi en kørelærer. Utrygge borgere bad os om at komme med ATK og med god grund. 38 blev blitzet, deraf 2 klip og 1 ubetinget frak. af kørekortet hvor der blev kørt 113 km/t. #atkdk #politidk pic.twitter.com/NBfUzCh2Cr — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) October 24, 2018

Hvert år dør hundredvis af danskere i trafikken - og tusindvis kommer alvorligt til skade.

Den helt store årsag er for høj fart.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at der er en tydelig sammenhæng: Fra 2011 - 2015 har 938 mennesker mistet livet i trafikken, og 9.593 personer er kommet alvorligt til skade - og i omkring halvdelen af trafikulykkerne blev der kørt for stærkt i forhold til fartgrænsen eller forholdene på vejen.

Du sparer heller ikke tid på at køre for stærkt. Hvis du f.eks. kører 90 km/t i stedet for 80km/t og skal køre 10 kilometer, så sparer du under et minut.