Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har sigtet 136 bilister for lovovertrædelser efter en stor færdselskontrol i Slagelse lørdag.

En af de sigtede kørte intet mindre end 108 kilometer i timen igennem en byzone, hvor det kun er tilladt at køre 50 kilometer i timen.

'I forbindelse med hastighedskontrol i Slagelse blev en bilist målt til at køre 108 kilometer i timen indenfor bymæssig bebyggelse, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t. Bilen er beslaglagt, og føreren er sigtet for forholdet,' skriver Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Den sigtede er en mand sidst i 20erne. Han ejer ikke bilen, der altså nu er beslaglagt.

Det giver en ny lov mod vanvidskørsel mulighed for, når der køres over det dobbelte af det tilladte. Siden lovens indførelse 31. marts i år er 108 biler blevet beslaglagt.

Den nye lov er blevet kritiseret for i mange tilfælde at straffe andre end den, der har begået lovovertrædelsen. I 47 af de 108 tilfælde er den beslaglagte bil nemlig ikke ejet af føreren.

»Retssikkerhedsmæssigt er det et indlysende stort problem lige nu, at mange af dem, der betaler straffen for vanvidsbilisten, formentlig intet har med selve forbrydelsen at gøre,« siger underdirektør i Forsikring & Pension Pia Holm Steffensen ifølge TV 2 Øst.

Af de 136 sigtede bilister var der otte, der kørte så stærkt, at de står til en betinget frakendelse af kørekortet.