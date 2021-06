En 31-årig politibetjent, som fredag aften ifølge sigtelsen blev påkørt med vilje af en 20-årig vanvidsbilist i det vestlige Aarhus, befinder sig stadig i en livskritisk tilstand.

Det oplyste anklagemyndigheden, da grundlovsforhøret mod den 20-årige mand gik i gang ved Retten i Aarhus mandag kort efter klokken 13.

»Betjenten har fået flere hjerneblødninger, sammenklapning af begge sine lunger og flere andre indre og ydre kvæstelser. Han blev hasteindlagt og er blevet opereret i hjernen. Han er stadig i livskritisk tilstand,« sagde anklager Bjørn Fogh Sørensen, da han læste rækken af alvorlige sigtelser op ved indledning af retsmødet.

Anklageren begærede lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Hovedbegrundelsen er, at der mangler at blive afhørt en række vidner.

»Efterforskningen befinder sig på et meget tidligt stadie. Der er relativt mange vidner, som stadig mangler at blive afhørt. De cirka ti vidner, som vi hidtil har fået talt med, har vi kun afhørt mildest talt overfladisk,« sagde Bjørn Fogh Sørensen.

På trods af protester over dørlukning både fra forsvarer Marie Louise Johansen og fra pressen, herunder fra B.T., valgte dommeren at efterkomme begæringen og lukke dørene for offentligheden.

Interessen for sagen er massiv, og derfor er der også mødt mange repræsentanter fra pressen op. Også en del pårørende og venner til den sigtede 20-årige er mødt op i håb om at få en plads i retssalen.

Dommeren valgte at give plads til blot to tilhørere - sigtedes mor og hans unge danske kæreste.

Kort inde i retsmødet spurgte kæresten, om sigtedes bror måtte have lov at overtage hendes plads, hvorefter broderen - med en omvendt kasket på hovedet - kom ind i retssalen, mens sigtedes kæreste gik ud.

Den ifølge sigtelsen bevidste påkørsel af den 31-årige betjent i tjeneste skete i det vestlige Aarhus tidligt fredag aften.

Forinden var gået en dramatisk politijagt efter vanvidsbilisten gennem en del af Aarhus.

I krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj i den vestlige del af byen var den unge betjent klokken 18.14 i færd med at lægge såkaldte stop sticks ud på vejbanen for at stoppe den 20-årige.

Men i stedet kørte vanvidsbilisten ifølge sigtelsen bevidst over for rødt lys og frem mod betjenten, som blev ramt, mens han befandt sig i eller ved et fodgængerfelt.

Den 20-årige mand torpederede også en af politiets civile vogne og flygtede fra stedet med ordensmagten i bakspejlet.

Undervejs kørte han ifølge politi og anklagemyndighed ad flere små villaveje med en hastighed på mindst 100 kilometer i timen. Det skete på steder, hvor den maksimalt tilladte hastighed er 50 kilometer i timen.

Det lykkedes ham i første omgang at slippe væk.

Men hen over weekenden har Østjyllands Politi med en massiv indsats døgnet igennem jagtet den 20-årige. Blandt andet med brug af en helikopter i luften.

Manden blev anholdt søndag aften kort før midnat på Gudrunsvej ved Gellerupparken i Aarhus Vest.

Han nægter sig skyldig i sigtelserne mod sig, oplyste hans forsvarer Marie Louise Johansen ved indledningen af grundlovsforhøret.

Anklagemyndigheden har begæret den sigtede varetægtsfængslet.

Grundlovsforhøret er mandag midt på eftermiddagen stadig i gang i den store retssal 3 ved Retten i Aarhus.