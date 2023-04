Lyt til artiklen

Da en betjent på motorcykel mandag henvendte sig til en bilist, der holdt stille i nødsporet, stak bilisten af.

Betjenten, der så manden holde i nødsporet på Nordjyske Motorvej, bad om at se hans kørekort. Det fremgår af Østjyllands politis døgnrapport.

Men i stedet for at finde kortet frem, trykkede manden sømmet i bund, og stak af med betjenten i hælene.

Manden kørte af motorvejen, og blev herefter jagtet rundt på de omkringliggende landeveje af flere politipatruljer.

Undervejs i jagten forsøgte flugtbilisten at køre ind i en patruljevogn, da den forsøgte at afskære vejen for flugtbilisten.

Det lykkedes dog betjenten at undvige angrebet.

Da jagten nåede forbi Trige – en lille by vest for Aarhus, besluttede betjentene sig for at køre ind i mandens bil, for at få ham stoppet.

Han endte i rabatten, hvorefter han blev anholdt. Politiet oplyser, at manden blev sigtet for flere trafikforseelser.

Derudover blev mandens bil konfiskeret, da politiet vurderede, at der også har været tale om vanvidskørsel.