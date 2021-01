Så du en mørk Passat køre vildt og med meget høj fart gennem Aalborg torsdag aften, så vil politiet gerne i kontakt med dig.

Nordjyllands Politi efterlyser på Twitter vidner, der torsdag aften omkring klokken 20.30 så den mørke eller sorte VW-personbil, en Passat, køre vildt og hensynsløst gennem byen.

Helt præcis drejer det sig om en strækning ad Vesterbro, Kong Christians Allé og Hasserisvej i Aalborg.

Flere andre bilister måtte undvige for ikke at kollidere med bilen, skriver politiet.

Vi søger vidner da vi her til aften kl. 2029 eftersatte en billist ad Vesterbro, Kong Christians Alle og Hasserisvej i Aalborg. Flere biler måtte vige ind til siden for den mørke passat. Har du oplysning hører vi gerne fra dig på 114 #Njylpoliti — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 21, 2021

Det lykkedes politiet at stoppe bilen på Hasserisvej, skriver Nordjyske, og den mandlige fører bliver nu sigtet for at have kørt i påvirket tilstand og for hensynsløs kørsel.

Så du bilen, eller har du på anden vis oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.