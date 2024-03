En ung mand må indstille sig på nu at skylde en bil til en bekendt, som søndag aften havde lånt ham sit køretøj.

Låneren på 25 år røg nemlig godt og grundigt i en fartkontrol, som en færdselsbetjent fra Østjyllands Politi havde stillet op på Randersvej i Trige ved Lisbjerg for at måle farten på de forbikørende køretøjer.

På den lange lige strækning er den tilladte hastighed 80 kilometer i timen, men kl. 18.33 kom en personbil kørende med en hastighed på langt over det dobbelte, da bilen af betjenten blev målt til at køre med næsten 200 kilometer i timen.

Betjenten satte sig derfor ind i sin politibil og kørte efter vanvidsbilisten, som kort tid efter blev stoppet og sigtet for episoden.

Det viste sig at være en 25-årig mand, som fik at vide, at bilen nu ville blive beslaglagt jævnfør reglerne om vanvidskørsel. Også selvom han forklarede, at bilen ikke tilhørte ham selv.

Ejeren af køretøjet blev efterfølgende kontaktet og gjort bekendt med sagen.

På passagersædet i bilen sad en 24-årig mand, som blev fundet i besiddelse af nogle joints.

Han blev derfor sigtet for narkobesiddelse, og både joint og køretøj blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation.

I godt to år har det været muligt for politiet at beslaglægge og konfiskere biler i forbindelse med vanvidsbilisme.

Også selv om det ikke er bilens egentlige ejer, der kører bilen, kan det konfiskerede køretøj bagefter bliver solgt på auktion, så pengene går i statskassen.

Udover promillekørsel med over 2,0 kan man også blive betragtet som vanvidsbilist, hvis man kører mere end 100 procent for stærkt ved kørsel over 100 km/t eller i sig selv kører over 200 km/t.

Også hvis man kører særlig hensynsløst eller farligt kan man blive defineret som vanvidsbilist.