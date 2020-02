Det kostede kørekortet og en bøde på i alt 8000 kroner, da en bilist forleden blev snuppet i en af politiets fartfælder.

Bilisten, som Fyns Politi ikke tøver med at kalder 'et stk vandvidsbilist' kørte nemlig hele 162 km/t på Middelfartsvej mellem Bolbro og Stegsted vest for Odense.

Det er en strækning, hvor fartbegrænsningen er 70.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Haps! Et stk vanvidsbilist snuppet på Middelfartsvej ml Bolbro og Stegsted. Her må man køre 70 km/t - vedkommende blev målt til 162 km/t Han får nu ubetinget frakendelse af kortet samt bøde på 7500 kr og 500 kr til Offerfonden #politidk #vandvidsbilist pic.twitter.com/2Ye25cJPT9 — Fyns Politi (@FynsPoliti) February 26, 2020

Det kostede bilisten en ubetinget frakendelse af kørekortet, og en bøde på 7500 kroner.

Samtidig skal den pågældende betale 500 kroner til Offerfonden.

Forløbige tal fra Vejdirektoratet viser iøvrigt, at 15 mennesker mistede livet i trafikken i januar, og 228 kom til skade.

B.T. følger sagen.