En fynsk patruljevogn fik travlt, da de klokken 20.37 mandag kørte ned af en motorvejstilkørslen ved Kværndrup.

De spottede med det samme en bil, der kørte langt over, hvad man må på en motorvej.

Patruljen kørte efter bilisten, og betjentene måtte træde så meget på speederen, at de kom op over 250 km/t, og selv da havde stadig svært ved at indhente bilisten.

Heldigvis fik de ved Svendborg Nord afkørslen fat på føreren, som endelig bremsede op for at køre mod Svendborg. Med hjælp fra yderligere patruljevogne, betjentene havde tilkaldt, fik de fat på vedkommende.

Men historien stopper ikke her.

Det viste sig at ud over den høje fart, så var føreren af bilen også spirituspåvirket. Han blev på stedet målt med alkometer til en promille på 0,85.

»Vi skal ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vores veje utrygge. Med denne sag har vi siden midten af november haft otte sager med vanvidskørsel i politikredsen,« siger politidirektør Arne Gram og fortsætter:

»Det er helt og aldeles uacceptabelt – og bilisten fra i aftes var til og med påvirket af spiritus. Jeg må på det skarpeste appellere til at udvise ansvarlighed, når man sætter sig bag rattet. Høj hastighed koster liv, og derfor skal vi have stoppet vanvidsbilisme nu«, siger politidirektør Arne Gram.

Motorvejsstrækning havde en tilladt hastighed på 130 km/t, og derfor vil bilisten formentlig få en bøde på 7.000 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet. Desuden udløser den for høje promilleen bøde, som udgør 85 procent af den pågældendes netto månedsløn, da promillen var 0,85.

Hele landets politikredse har i uge 1 et ekstra øje på bilister, der ikke overholder fartgrænserne. Mandag oplyste politiet, at en patrulje i Nordsjælland have stoppet en bilist med 225 km/t.