Havde den i dag 21-årige vanvidsbilist Helmi Mossa Hameed fået sin dom for at påkøre en 26-årig kvinde og sende hende i koma for to år siden, kunne en femårig pige måske have været i live i dag.

Den tanke kan Lasse Dalberg, advokaten for den unge kvinde, ikke frigøre sig fra, efter Helmi Mossa Hameed i oktober i år kørte en femårig ihjel på Peter Bangs Vej i Valby.

»Der er en gruppe mennesker, som er uden for normal rækkevidde, men man kunne da blive strejfet af tanken om, at en hurtigere reaktion på ulykken i januar 2019 kunne have forhindret vedkommende i at fortsætte sin uacceptable adfærd, om ikke andet fordi vedkommende var i fængsel,« siger Lasse Dalberg.

Han er rystet over, at sagen om påkørslen af hans klient først kommer for Københavns Byret 19. april næste år – præcis to år og tre måneder, efter at den dengang 19-årige Helmi Mossa Hameed med alkohol i blodet og alt for for høj fart ændrede hans klients liv for altid.

»Det er helt uacceptabelt, at samfundet er så lang tid om at reagere på en alvorlig forbrydelse,« siger Lasse Dalberg.

Hans klient ønsker ikke at stå frem med navn, men hun udtaler gennem Lasse Dalberg, at hun er »meget chokeret over at høre, at den samme person nu tilsyneladende har været involveret i den forfærdelige ulykke på Peter Bangs Vej, hvor en femårig pige omkom«.

Gennem advokaten fortæller hun, at hun græd, da hun hørte om ulykken, og at hun selv har en i dag fireårig datter, som var med i bilen, da hun blev påkørt af Helmi Mossa Hameed for to år siden.

På mirakuløs vis skete der ikke noget med hendes datter, fortæller den unge kvinde og tilføjer, at hun synes, at »det er forfærdeligt, at gerningsmanden ikke allerede er blevet straffet for ulykken i 2019, med tanke på, at det kunne have gjort en forskel«.

Vi skruer tiden tilbage til ulykkesdagen 19. januar 2019, som B.T. nu kan berette om på baggrund af en aktindsigt i anklageskriftet i den uafsluttede sag mod Helmi Mossa Hameed:

Det er mørkt. Klokken er ca. 20.55. I høj fart drøner han ud af Ingerslevgade i det centrale København i en VW Passat.

Han er påvirket af alkohol, og speedometeret viser mindst 86 km/t i det tætbebyggede område, hvor man højst må køre 50 km/t. ABS-bremserne på bilen virker ikke.

Ud for Ingerslevgade nummer 192 foretager en anden bil en simpel U-vending.

Disse paragraffer er Helmi Mossa Hameed tiltalt efter § 249. Den, som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. »Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særlig hensynsløs kørsel, anses dette som en særlig skærpende omstændighed. § 252. Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Helmi Mossa Hameed er i samme sag tiltalt efter færdselslovens paragraf 117 og 118, der bl.a. omhandler overskridelse af hastighedsbegrænsninger og spirituskørsel. Kilde:Københavns Politi, anklageskriftet mod Helmi Mossa Hameed, 6. juni 2019.

Helmi Mossa Hameed hamrer ind i bilen, hvori der sidder tre personer. Lasse Dalbergs klient, som på det tidspunkt er 26 år, er passager i den påkørte bil og bliver livsfarligt såret. Hendes på det tidspunkt toårige datter slipper mirakuløst uden skrammer.

Den unge kvinde bliver kørt til Rigshospitalets traumecenter.

Hun er ilde tilredt. Hun har brækket kæben, begge kraveben, en knogle i nakken og har pådraget sig en hjerneblødning. Som følge af ulykken ligger hun ifølge anklageskriftet i koma i fem uger.

Hun udtaler i dag gennem advokat Lasse Dalberg, at hun efter to års sygemelding har mistet sit job, og at hun i dag er i gang med et længerevarende rehabiliteringsforløb, hvor det endnu er uafklaret, om det munder ud i førtidspension eller fleksjob.

Tidslinje: Her er hans domme 15. maj 2018: 10 måneders betinget fængsel og bøde på 9.500 kroner

24. september 2018: Et år og tre måneders betinget fængsel

24. september 2018: Bøde på 3.000 kroner samt klip i kørekortet

20. april 2019: Bøde på 2.000 kroner samt klip i kørekortet

2. maj 2019: Et år og tre måneders betinget fængsel.

28. oktober 2019: Et år og tre måneders betinget fængsel, bøde på 7.000 kroner samt frakendelse af retten til at føre et motordrevet køretøj i seks måneder.

30. oktober 2020: Sigtet for at køre en femårig pige ihjel i bevidstheds- eller narkopåvirket tilstand. Nægter sig skyldig

Den tredje person i bilen, en kvinde på 18 år, får kraniebrud samt 'adskillige skader' i ansigtet.

Klokken 22.40 samme aften får Helmi Mossa Hameed målt sin promille. Der er gået næsten to timer siden det voldsomme sammenstød, og hans promille ligger nu på mindst 1,09.

Vi spoler tiden frem til en onsdag eftermiddag 28. oktober i år.

Den nu 21-årige Helmi Mossa Hameed kører igen i en VW Passat. Denne gang i Valby.

Han er ifølge politiet påvirket. Han trykker på speederen, krydser Peter Bangs Vej og brager ind i en femårig pige, som er ude at gå en tur med sin mor. Pigen bliver klemt ihjel mellem bilen og en husmur.

Helmi Mossa Hameed flygter fra gerningsstedet, men bliver senere anholdt af politiet. Han erkender at have ført den sorte Passat, men nægter sig skyldig i politiets sigtelse for uagtsomt manddrab.

Lasse Dalberg har svært ved at forlige sig med tanken om, at den dødelige påkørsel måske kunne være forhindret, hvis det danske retssamfund havde grebet ind over for Helmi Mossa Hameed noget før og dømt ham efter anklageskriftet, hvor han blandt andet er tiltalt efter straffelovens paragraf 249 og 252, der har en strafferamme på op til otte års fængsel.

Anklageskriftet lå klar 6. juni 2019, men sagen kommer først for retten 19. april 2021.

»Der er flere grunde til, at vi straffer forbrydelser,« siger han.

»Samfundet skal selvfølgelig afskærmes fra vedkommende i en periode – men mindst ligeså vigtigt: Sanktioneringen skulle gerne have en individualpræventiv effekt. Vedkommende skulle gerne lære noget ved en konsekvent reaktion fra samfundet og undlade at foretage sig noget lignende igen.«