Politiet peger på tomme gader som forklaring på stigningen af sigtelser for vanvidsbilisme i København.

I første halvår af 2020 er halvanden gang så mange personer blevet sigtet for vanvidsbilisme som i hele 2019.

Det viser en opgørelse fra Københavns Politi.

Ifølge Steen Søder, chef for Center for færdsel og trafik i Københavns Politi, hænger stigningen sammen med den lave mængde trafik på vejene under nedlukningen af samfundet.

- Det er fuldstændig vanvittigt og uacceptabelt at køre på den måde.

- Vanvidsbilisterne spiller hasard med både eget og tilfældige borgeres liv. Derfor er det noget, vi har stort fokus på i vores færdselsindsats, siger han.

Vanvidsbilisme defineres som kørsel, der er over 100 procent hurtigere end det tilladte.

I 2019 blev i alt 19 personer sigtet for vanvidsbilisme. I det første halvår af 2020 blev 31 personer sigtet. Over halvdelen af disse sigtelser faldt i marts og april.

Steen Søder uddyber, at vanvidsbilismen ofte finder sted, når der ikke er anden trafik. Normalt vil det være i de seneste aften og nattetimer.

-Det så vi i marts og april, da vi var lukket ned på grund af corona. Her kom der faktisk færre biler på vejene.

- Så er der nogen, der opfatter det som deres egne private legeplads, og så kører de stærkt, siger Steen Søder.

Da samfundet begyndte at åbne igen, begyndte antallet af sigtelser for vanvidsbilisme også at falde.

Men det er svært at sige, hvordan udviklingen vil gå resten af året.

- Jeg håber på, det går ned. Men vi må vente til engang i december for at udtale os om det, siger Steen Søder.

Hen over sommeren vil politiet sætte målrettet ind for at taget kørekortet fra så mange vanvidsbilister som muligt.

Det skal ske ud fra de erfaringer, politiet har fået om, hvor kørslen foregår og på hvilke tidspunkter.

Steen Søder kan ikke oplyse, hvordan vanvidsbilismen har udviklet sig i resten af landet.

/ritzau/