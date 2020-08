»Du har bragt andres liv i fare ved at sejle hasarderet rundt i en stjålet båd i Københavns Havn«.

Sådan lød sigtelsen mandag formiddag ved retten på Frederiksberg mod en 36-årig mand, der blev fremstillet i grundlovsforhør og endte med at blive varetægtsfængslet for fire uger.

Han blev søndag eftermiddag ved 18-tiden anholdt ved Poppelholm i Københavns Sydhavn.

Her var han kommet til at kile den stjålne båd fast mellem to bropiller, efter ifølge politiet at have sejlet hasarderet og tæt på badende gæster i havnen.

Vanvids-sejleren blev umiddelbart efter sin anholdelse tjekket med en narkotest, som viste sig at være positiv. Derfor vil han også nemt kunne ende med at tiltalt for at have sejlet under påvirkning af euroriserende stoffer.

Foreløbig kendes det præcise analyseresultat dog ikke af den prøve, som blev taget af hans blod kort efter anholdelsen.

Søndag aften oplyste vagtchefen ved Københavns Politi, at den anholdte i forvejen var kendt af politiet, men han ønskede ikke at oplyse for hvad.

B.T. kan dog nu oplyse, at den samme mand allerede i 2013 også blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør efter at være gået amok i eftermiddagstimerne på en augustdag.

Dengang handlede det om grov vold mod to mænd på Hovedbanegården i København.

Ofrene blev både sparket og slået i hovedet og på skulderen med knytnæveslag, en krykke og en glasflaske, som endte med at blive knust.

Det voldelige optrin fandt ifølge de forurettede sted, da den nu 36-årige stofmisbruger blev sur over, at han ikke kunne købe noget metadon af dem.

Politiet i København ser med stor alvor på vanvidssejlads i Københavns Havn, efter den såkaldte vandscootersag i maj 20017.

Her sejlede en ung mand en spritny vandscooter, som han ikke havde førerbevis til og aldrig før havde sejlet med, ind i en udlejningsbåd med syv amerikanske kvinder, så to af dem blev dræbt.

Det udløste en straf til gerningsmanden på først to års fængsel i Københavns Byret, men Østre Landsret hævede efterfølgende straffen til fængsel i to år og seks måneder. I dommen var inkluderet en straf på syv måneders fængsel, som den dømte havde med sig fra en tidligere dom.

Efterfølgende har politiet styrket patruljeringen til søs i Københavns Havn, ligesom ny lovgivning har givet ordensmagten udvidede beføjelser til at konfiskere en vandscooter eller en mindre speedbåd, hvis ejeren har sejlet vanvidssejlads.