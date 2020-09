De kører over for rødt, op på fortovet, uden om chikaner, den forkerte vej rundt i rundkørslen og så kører de alt, alt for stærkt.

Et lille fåtal af billister gør lovet surt - og farligt - for borgerne i den vestsjællandske by Korsør.

»Vi er magtesløse herude,« siger Henriette Nielsen.

Hun bor på Tårnborgvej, der går tværs gennem Korsør. Blandt de lokale bliver vejen kaldt for 'Korsørs racerbane', for det er her byens vanvidsbillister for alvor slår sig løs.

»Jeg har tit siddet på terassen og tænkt: Hvornår siger det knald? Hvornår skal vi ud og samle en eller anden op? De kan ende i min have, hvis det går galt, eller de kan ramme en af vores små unger der render og løber foran huset,« siger Henriette Nielsen.

Hun er en af initiativtagerne til Facebookgruppen 'Borgergruppe, som ønsker vanvidskørslen i Korsør stoppet', der har over 900 medlemmer. Gruppen samler videodokumentation for vanvidskørslen og har lavet et kartotek over 12-14 forskellige køretøjer, som de mener skaber utryghed i byen. De fleste af bilerne er muskelbiler af mærkerne Audi og Mercedes, men der er også enkelte Seat'er, Hyundai og Punto'er i mellem.

»Somme tider ser vi den samme bil med nye nummerplader, og nogle gange er der forskellig nummerplade foran og bagved,« fortæller Henriette Nielsen.

Flere af gruppens medlemmer har optaget vanvidskørslen med deres mobiltelefoner. Henriette Nielsen har taget skridtet videre og har installeret et dash-kamera, der både filmer ud af forruden og bagruden.

»Politiet kan kun gøre noget, hvis de tager dem med fingrene nede i kagedåsen. Så vi skal have dem på video, og det er svært når de kommer med 100 km i timen,« siger hun.

Politiinspektør Tom Trude fra Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi bekræfter at politiet har modtaget en række henvendelser om vanvidskørsel i Korsør.

»Det er nogle få, der gør det, og dem er vi meget opmærksomme på. Det er et område, hvor vi har en stærk indsats,« siger han.

Lørdag aften foretog politiet en hastighedsmåling på Tårnborgvej. I løbet af halvanden time blev 24 bilister målt til at køre hurtigere end de tilladte 50 kilometer i timen. Den hurtigste kørte 98 kilometer i timen og kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet, skriver TV2 Øst.

Udover at foretage fartkontrol i området har Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi også fulgt op på borgerhenvendelser, hvor vanvidsbillister er fanget på video.

»Det er svært at give en fartbøde alene ud fra en video, men vi kontakter ejeren af køretøjet for at finde ud af, hvem der har kørt bilen på det pågældende tidspunkt. Nægter ejeren at oplyse det, kan det medføre bøder,« siger Tom Trude.

Er det meningen at borgerne skal købe kameraer og selv filme lovovertrædelser?

»Vi har ikke opfordret folk til at købe kameraer, men hvis de i forvejen har optagelser, så modtager vi det gerne. Vi modtager gerne alle henvendelser. Også videoer. For vi har kun én interesse, og det er at højne trafiksikkerheden og skabe tryghed for de borgere i området, hvor den her kørsel finder sted.«