Mandag eftermiddag opstod der en potentielt livsfarlig situation på Vestmotorvejen ved Korsør.

Først stoppede en lastbil helt op – og herefter gav chaufføren sig til at bakke.

Det skyldes, at det pludselig gik op for lastbilchaufføren, at hans lastbil formentlig var for høj til at køre under motorvejsbroen på Vestmotorvejen i Korsør.

»Så derfor stoppede han umiddelbart inden broen og valgte at bakke til afkørsel 41,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Hændelsen fandt sted klokken 17.31.

Kort efter blev politiet kimet ned.

»Der var mange, der så den farlige situation, og politiet var kort efter på stedet,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet fik afspærret motorvejen og gelejdede lastbilen til en rasteplads.

Her blev den 50-årige lastbilchauffør sigtet for brud på færdselsloven.

Heldigvis er der ingen meldinger om uheld i forbindelse med hændelsen.