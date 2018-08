Det var tilsyneladende koldblodige mordere, der 16. oktober sidste år ventede på at skuddræbe 16-årige Servet Abdija i København.

Ifølge politiet havde de ventet med deres skarpladte våben i 45 minutter foran teenagerens bopæl på Ragnhildgade 48, inden hans unge liv endte i en blodpøl. Og vidner mener at have set dem på samme sted allerede aftenen inden.

Fredag blev en 34-årig svensker med jugoslavisk oprindelse varetægtsfængslet for fire uger for drabet. Han ser ikke umiddelbart ud til at være nybegynder i forhold til alvorlig kriminalitet, viser det sig. B.T. kan afsløre, at den nu mordsigtede mand har en bred vifte af domme bag sig fra svenske domstole - heriblandt flere for grov kriminalitet.

Ved grundlovsforhøret i Københavns Byret besluttede dommeren, at den 34-årige skal beskyttes af et navneforbud, der generelt gør det forbudt offentligt at røbe hans identitet. Derfor kan B.T. ikke oplyse konkrete detaljer om hans tidligere domme. Men for en halv snes års siden blev han idømt otte års fængsel for drabsforsøg, ligesom han også er dømt for blandt andet grov mishandling, tyveri og dokumentfalsk, fremgår det af en række domme, som B.T. har gennemgået.

Søndag den 22. oktober 2017 blev der afholdt mindehøjtidelighed for den 16-årige Servet Abdija, der blev dræbt af skud mandag aften ud for sin bopæl i Ragnhildgade i København. Mindehøjtideligheden var arrangeret af Albanske Rødder i Danmark. Servets mor og nærmeste familie deltog også. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2017) Foto: Bax Lindhardt

Efter at have afsonet fem af de otte år for drabsforsøg blev han prøveløsladt. Ved en efterfølgende retssag for knap fire år siden overvejede den svenske dommer, om den prøveløsladte mand skulle sættes tilbage bag tremmer for at afsone sin reststraf, men det blev dog ikke tilfældet. Han blev godt nok fundet skyldig i et større indbrudstyveri, men dommeren mente ikke, at der dermed var tale om ligeartet kriminalitet, ligesom det også kom til at tale til den nu 34-årige mands fordel, at der var gået en del år imellem drabsforsøget og indbrudstyveriet. Derfor blev han i stedet idømt en slags betinget dom med tilsyn af den svenske kriminalforsorg.

Under den foreløbig 10 måneder lange efterforskning af drabet på Servet Abdija fik Københavns Politi allerede 6. juli i år afsagt en fængslingskendelse på den svenske statsborger, uden at han på det tidspunkt var anholdt. Politiet ventede tålmodigt på, at han planmæssigt ville dukke op af sig selv i Danmark, og torsdag aften klappede fælden kl. 22.31 et sted på Sjælland.

Anholdelsen af den 34-årige mand af jugoslavisk oprindelse kom efter, at Københavns Politi i begyndelsen af juli i år offentliggjorde billeder af de to gerningsvåben, som blev brugt til at skyde og dræbe den københavnske teenager med.