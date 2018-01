Danva og Danske Vandværker anker dommen fra Østre Landsret 16. januar. Intentioner bag loven er ikke fulgt.

København. Der er muligvis ikke sat punktum i landets hidtil største skattesag, som blev afgjort i Østre Landsret 16. januar.

Danva og Danske Vandværker tabte ved den lejlighed sagen, men har besluttet sig for at anke den til Højesteret.

Danske Vandværker har siden 2011 forsøgt at få omstødt det, som direktør Allan Weirup selv betegner som lovsjusk.

- Politikerne bag vandsektorloven vil sikre forbrugerne det bedst mulige vand til den bedste mulige pris.

- Nu modarbejder skattelovgivningen de politiske intentioner ved at gøre vandet meget dyrere for forbrugerne. Det giver absolut ingen mening, derfor er det vigtigt at få prøvet sagen ved Højesteret, siger han i en pressemeddelelse.

Slagsmålet drejer sig om, hvorvidt Skat benyttede den rigtige metode til at værdisætte de kommunale vandværker, der blev privatiseret i 2009.

Værdisætningen medfører ifølge vandværkerne en brandbeskatning af vandsektoren. Regningen vil i sidste ende havne hos vandkunderne.

Vandværkerne vurderer, at det kan løbe op i sammenlagt 36 milliarder kroner i ekstra skat.

Skatteministeriet har dog afvist påstanden og hævder, at skattebetalingen ikke behøver blive højere for vandværkerne fremover.

- De seneste år vurderes det, at vandværkernes samlede skattebetalinger har ligget mellem 100 og 200 millioner kroner årligt.

- Skatteministeriet vurderer ikke, at dommen giver anledning til, at vandselskabernes skattebetaling fremadrettet vil afvige væsentligt herfra, lød meldingen fra ministeriet i forrige uge.

/ritzau/