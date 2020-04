Frugtrester, buler og knuste ruder.

Det var, hvad en eller flere gerningsmænd i weekenden efterlod på parkeringspladser rundt omkring i Odense. Her blev seks forskellige biler i fem forskellige gader nemlig udsat for hærværk.

Allesammen begået med vandmelon. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

Eksempelvis havde en grøn Chevrolet Spark fået knust sin bagrude på Rødegårdsvej. Her kunne man se, hvordan der lå vandmelon helt op til forruden.

På Østerbæksvej fik en sort Suzuki ligeledes knust sin bagrude - også af en vandmelon.

Og sådan var der altså i alt seks tilfælde af hærværk, hvor frugten var blevet benyttet.

I tre af tilfældene havde det kostet en smadret bagrude, mens tre andre biler var sluppet med buler og ridser.

Ingen af bilejerne har været i stand til at give et nærmere bestemt tidspunkt for, hvornår vandaliseringen af bilerne er blevet begået, og ifølge Fyns Politi er derfor i alle tilfælde tale om et stort tidsrum mellem lørdag og søndag for, hvornår det kan være sket.