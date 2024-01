Takket være en vaks borger er politiet kommet et godt stykke videre i opklaringen af et tyveri af 11 computere i en fritidsklub.

Børnene i klubben kan glæde sig over, at foreløbig fire af de stjålne computere nu er kommet tilbage, efter at politiet kunne anholde en 21-årig mand.

Som B.T. omtalte forleden, kom klubleder Pia Jette Knudsen fra fritidsklubben Engvadgård i Hedehusene vest for København med et stærkt kritisk opslag på Facebook, hvor hun stillede sig uforstående over for, at nogen overhovedet kunne finde på at stjæle børnenes computere.

»Jeg håber fandeme dem, der køber de 11 computere, må få koldbrand i deres fingre,« lød det blandt andet bramfrit fra klublederen.

»At tyve kan synke så lavt at stjæle fra børn og unge i en institution, er mig en gåde,« skrev hun videre, efter at fritidsklubben for anden gang på bare to år havde fået stjålet alle børnenes computere.

Indbruddet fandt sted mellem jul og nytår, og allerede på årets sidste dag kunne Københavns Vestegns Politi anholde en 21-årig mand og sigte ham for hæleri i forbindelse med indbruddet i fritidsklubben.

En god borger havde kontaktet politiet, da borgeren var blevet opmærksom på, at den unge mand havde sat flere computere til salg, der kunne stamme fra indbruddet.

»Den 21-årig er nu sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 290 stk. 1 om hæleri - og de alt fire computere, som blevet fundet i forbindelse med aktionen, er nu afleveret tilbage til fritidsklubben,« oplyser Vestegnens Politi til B.T.

Der mangler fortsat syv computere i forbindelse med indbruddet, og efterforskningen fortsætter, lover politiet.