Tre mænd er dømt for at modtage et halvt ton hash på værksted. Den ene arbejdede som vagt på virksomheden.

Tre mænd er onsdag ved Retten i Roskilde idømt hver tre års fængsel for at have modtaget i alt 510 kilo hash i en værkstedshal i Greve syd for København.

Og mændene behøvede ikke at frygte at blive afsløret af værkstedets vagtpersonale. Den ene af dem - 30-årige Mehmet Baran - var nemlig selv ansat som vagt i virksomheden.

Hashen blev bragt til værkstedshallen i en lastbil med anhænger. Tre gange sidste sommer ankom den først på aftenen med hash i lasten. Hver gang stod Baran samt 29-årige Omer Gürbüz og 33-årige Suat Gür klar til at modtage stoffet.

Den 2. juni og den 7. august modtog de 100 kilo, mens lastbilen den 18. august medbragte 310 kilo hash.

De tre mænd var sigtet for at have været i besiddelse af hashen "med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer, mod betydeligt vederlag eller under andre skærpende omstændigheder".

Oprindeligt var de sigtet for at have modtaget i alt 810 kilo hash, men i retten kunne de erkende 510 kilo, og det blev de så dømt for.

Foruden fængselsstraffen på tre år blev Mehmet Baran frakendt retten til at arbejde som vagt "indtil videre".

Ingen af mændene ankede straffen længde til Østre Landsret.

