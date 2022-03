Da han vågnede op fra det kunstige koma, var hans højre arm væk. Han var på hospitalet, men huskede ikke, hvordan han var endt der.

Før alt var sortnet, havde han siddet i en orange varevogn sammen med tre andre. Alle var de fra Polen. Og alle var de fulde, mindes han. Det var om aftenen 25. september sidste år.

Vidner havde set varevognen slingre fra side til side på Amagermotorevejen. Ud i nødsporet, mod autoværnet, tilbage på vejbanerne, og tværs over dem. I rivende fart.

På Kalvebodbroen var det gået galt. Bilen var forulykket. To personer blev slynget ud af bilen og lå nu på motorvejen. Føreren stak af. Helt til Polen. Men tirsdag blev han anholdt på dansk jord, og nu er han varetægtsfængslet frem til i hvert fald 26. april.

Den 44-årige polak er blandt andet sigtet for under særligt skærpende omstændigheder uagtsomt at have forårsaget store skader på sin medpassager, der mistede armen og endte i koma.

Som følge af ulykken blev pulsåren i passagerens venstre overarm revet over, og højre arm måtte amputeret. Desuden han fik flere brud i ansigtet og også hans milt tog skade.

Han var i livsfare og fortalte efterfølgende politiet, at han var vred på den 44-årige, fordi han havde efterladt ham i kritisk tilstand midt på kørebanen.

Det er den 44-årige også sigtet for. For at være flygtet fra ulykkesstedet. Og så er han sigtet for spirituskørsel og for med sin hensynsløshed at have forvoldt fare for andres liv og førlighed.

Han nægter sig skyldig i det meste. Men han erkender, at han var føreren af varevognen.

Efter ulykken var han stukket af til Polen, hvor han var blevet kontaktet af polsk politi, der havde oplyst, at deres danske kollegaer ledte efter ham.

Tirsdag blev han så anholdt ved indrejsekontrollen i Gedser, og onsdag blev han fremstillet i Dommervagten ved Københavns Byret.

Her fremlagde anklagemyndigheden, at der i den orange varevogn var fundet flere øldåser og spritflasker.

Anklageren dokumenterede desuden forklaringen fra et vidne, der sammen med nogle venner havde kørt bag varevognen på Amagermotorvejen, og som havde bemærket, hvordan den slingrede voldsomt.

Vidnet havde ringet 112 og var blevet bedt om at følge efter varevognen. For at følge trop måtte den bil, vidnet sad i, kører op mod 160 kilometer i timen.

Da den polske varevogn var forulykket, var føreren ifølge vidnet steget ud og havde i vrede banket et hånd mod bilen. Han skulle desuden have taget en flaske fra kabinen og knust den mod vejbanen, hvorefter han var løbet fra stedet.

En tredje person fra varebilen blev på stedet. Han blev ved politiets ankomst anholdt og sigtet for at have opfordret føreren af bilen til at stikke af og for at have forsøgt at fjerne beviser på ulykkesstedet.

Dagen efter ulykken blev han varetægtsfængslet frem til 5. oktober.