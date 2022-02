Personalet på Aarhus Universitetshospital var natten til tirsdag nødsaget til at tilkaldet politiet.

En 24-årig mand, der var under behandling på hospitalet, var nemlig så aggressiv, at personalet måtte have hjælp.

Ifølge personalet havde den 24-årige både råbt ad og slået ud efter flere medarbejdere, da han vågnede fra sin bedøvelse efter et mindre indgreb.

Han råbte også flere trusler efter en sygeplejersker, som han fulgte efter ud på gangen, ligesom han slog ud efter en portør.

Det lykkedes dog til sidst nogle medarbejdere at få tilbageholdt den 24-årige.

Da patruljen ankom, var den 24-årige stadig meget opfarende, og han gjorde kraftig modstand.

Det lykkedes dog betjentene at få ham anholdt.

Den 24-årige mand blev sigtet for trusler om vold mod personer i offentlig tjeneste og for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, da han modsatte sig anholdelsen.