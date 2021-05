En værnepligtig tog et gevær med væk fra en øvelse og ind til Esbjerg uden tilladelse i november 2019.

En 21-årig værnepligtig soldat, der forlod skyde- og øvelsesterrænet i Oksbøl med en M95-riffel i november 2019, er blevet kendt skyldig i overtrædelse af våbenloven og udeblivelse.

Sagen er blevet behandlet ved Retten i Esbjerg.

Han idømmes fire måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Manden har udbedt sig betænkningstid. Det betyder, at han har 14 dage til at beslutte om, han vil anke dommen.

Det oplyser militær anklagerfuldmægtig Søren Rasmussen fra Auditørkorpset.

Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed.

På en novemberaften i 2019 forlod den værnepligtige skyde- og øvelsesterrænet ved Oksbøl med en M95-riffel med tilhørende ammunition. Der var ikke tale om skarpe patroner.

Men soldaten var stadig i tjeneste og havde ikke fået lov til at gå.

Ifølge anklageskriftet forlod han øvelsesområdet til fods. Siden blev han transporteret med et "civilt køretøj".

Manden tog ind til Esbjergs bymidte, hvor han ifølge anklageskriftet efterlod geværet i køretøjet uden opsyn. Ifølge Søren Rasmussen mødtes han angiveligt med en kammerat.

Den værnepligtige har benægtet, at han efterlod geværet uden opsyn. Han fortsatte, ifølge anklageskriftet, videre til Varde Kaserne senere.

Auditørkorpset mener, at sagen er så alvorlig, at der er tale om en overtrædelse af våbenloven under skærpede omstændigheder.

Det har lagt vægt på, at manden ifølge anklageskriftet efterlod geværet uden opsyn. Retten har imidlertid ikke taget stilling til, om han efterlod våbnet.

Retten fandt dog, at det i sig selv var en skærpende omstændighed, at han havde våbnet med ude på offentligt område, oplyser Søren Rasmussen.

M95-riflen er Forsvarets almindelige infanterivåben.

