Søndag aften stod et værksted i Nørre-Nebel i flammer.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, til B.T.

Anmeldelsen modtog politikredsen kl. 17.42.

Branden opstod i et fyrrum, hvor der var risiko for spredning til stuehuset. Noget, brandvæsnet - der har fået slukket branden - dog nåede at forhindre.

Hvad, der forårsagede branden er endnu uvist.

»Der er ingen tilskadekomne - hverken mennesker eller dyr,« fortæller vagtchef Erik Lindholdt.