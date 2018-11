12-15 værker er blevet taget fra Museum Ovartaci, mens andre værker er blevet udsat for hærværk

Museum Ovartaci har netop haft sidste åbningsdag på det psykiatriske hospital i Risskov.

Alt er ved at blive pakket i flyttekasser, men nu er der kommet endnu mere at tænke over.

- Her i weekenden er der sket et indbrud. En eller flere personer har forsøgt at fjerne nogle af Museum Ovartacis rygefantomer. Det er lykkedes for dem, de har dog ikke fået dem med, men de er gået i stykker på vejen ud. Og så er det også lykkes dem at tage nogle malerier, heriblandt et lavet af Ovartaci, forklarer Mia Lejsted, museumsleder på Museum Ovartaci, til TV2 ØSTJYLLAND.

Museum Ovartaci udstiller værker skabt af kunstnere med psykiske lidelser, som gennem tiden har været indlagt på det psykiatriske hospital.

Museets udstilling har til formål at bidrage til at afmystificere psykisk sygdom, ved at give et indblik i en ellers lukket verden, og derfor er personalet meget påvirket af tyveriet.

- Det er umådelig trist, det er ulykkeligt. Det gør ondt, og det kommer for tæt på, fortæller Mia Lejsted.

Tyveriet er ifølge Østjyllands Politi sket natten mellem lørdag og søndag.

Museets historie går helt tilbage til 1902-1940, hvor Albert Lund var forvalter på hospitalet.

Han samlede på genstande fra patienter, der skænkede dem til ham som tak for den interesse, han viste dem.

Kunstneren Louis Marcussen var indlagt på hospitalet i 56 år.

Hans kunstnernavn var Ovartaci, og deraf har museet fået sit navn.

Et af Ovartacis store malerier er blevet taget, og så er op mod 15 såkaldte rygefantomer, en af Overtacis specialiteter, forsøgt stjålet.

- Det var nogle fine figurer, som Ovartaci skabte. Det var en kvindefigur, man kunne ryge af, man proppede som oftest tobakken ned i hovedet. De var meget fint dekorerede, siger Mia Lejsted.

Tyvene har dog ikke formået at få rygefantomerne med ud af bygningen.

De er gået i stykker på vejen.

- Man har jo ikke engang taget dem med for at forsøge at sælge dem videre. Det er trist og meget destruktivt, at rygefantomerne bare er blevet smadret. Måske vi kan reparere nogle af dem, forklarer Mia Lejsted.

Østjyllands Politi bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at de mandag morgen har fået en anmeldelse om indbrud på Museum Ovartaci.

De har haft teknikere derude i dag og hører meget gerne fra folk som eventuelt skulle have set noget ved museet på telefon 114.