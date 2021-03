Kinas pres på Danmark er igen oppe at vende i Tibetkommissionen. Fogh Rasmussen og Per Stig Møller afhøres.

Et møde ude i en skov med Tibets åndelige leder bliver sandsynligvis et af emnerne, når den tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K) torsdag afhøres om Danmarks forhold til Kina.

I maj 2009 fik Dalai Lama og Per Stig Møller te og drømmekage, da de indfandt på Ninas Naturcafé i Kirkelte i Nordsjælland.

At samtalen ikke foregik i ministeriet, røber noget om relationen til stormagten Kina.

Netop dette overordnede emne optager Tibetkommissionen, som har sendt bud efter Stig Møller.

Hovedtemaet for kommissionen er dog at afdække årsagen til en årelang tradition under officielle kinesiske besøg - at politiet har sørget for, at demonstrationer ikke kunne ses af gæsterne. Dermed kan borgernes ret til at ytre sig være blevet krænket.

Gennem mange år har Kina lagt pres på danske myndigheder i forbindelse med besøg, er det kommet frem i forbindelse med tidligere afhøringer.

Især ansatte i Udenrigsministeriet og politiet udspørges af kommissionen, som dog også har indkaldt en række tidligere ministre.

Torsdagens program byder på såvel Per Stig Møller som den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

Sidstnævnte blev i sin lange regeringsperiode fra 2001 til 2009 jævnligt omtalt som værdikriger, for eksempel i spørgsmålet om ytringsfrihed.

Tidligere på ugen blev Fogh Rasmussens organisation "Alliance of Democracies Foundation" ramt af kinesiske sanktioner. Medarbejdere og deres familier kan ikke rejse ind i Kina.

- Vi bøjer os ikke for bøllemetoder fra autoritære stater, skrev han i en kommentar på Twitter.

Det var i 2002, altså i de to ministres tid, at kritikere af Kinas politik blev anbragt, så de ikke var synlige for premierminister Zhu Rongji, har politifolk forklaret kommissionen. Nogle blev gennet om bag en hæk, er det berettet.

Også i 2004, da formanden for Folkekongressen, Wu Bangguo, ville besøge Den Lille Havfrue, var der afstand. Demonstranter skulle "være ude af syne", stod der i politiets plan.

Hvordan politiet blev inspireret til indgrebene, er en af flere røde tråde i Tibetkommissionens arbejde. Den har blandt andet fundet en notits, som blev udfærdiget i Udenrigsministeriet i 2002, altså da Per Stig Møller var minister:

"Der er indledt et konstruktivt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, politi og den kinesiske ambassade med henblik på at sikre, at lovligt anmeldte demonstrationer finder sted, hvor de ikke generer den kinesiske delegation", hedder det.

Kommissionen har allerede talt med to forhenværende regeringsledere.

I januar sagde Helle Thorning-Schmidt (S), at hun mente, at politiet gik hårdt frem under et statsbesøg i 2012. Tv-billeder viste, at betjente rev tibetanske flag ud af hænderne på fredelige borgere. Men hun gik ikke ind i sagen.

For et par uger siden blev Poul Nyrup Rasmussen (S) præsenteret for politiets planlægning forud for et besøg i 1998. Det var "den strategiske hensigt at begrænse eventuelle forstyrrelser i form af demonstrationer."

- Det er første gang, jeg ser sådan noget. Det ligger jo langt udenfor, hvad en statsminister skal interessere sig for, sagde Nyrup.

