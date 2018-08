Personale fra Banedanmark måtte lørdag til Børkop for at fjerne væltet træ, der blokerede for togtrafikken.

Børkop. Et væltet træ satte lørdag aften en stopper for togtrafikken mellem Vejle og Fredericia Station i et par timer.

Klokken 20 lørdag aften er der fri bane igen, men passagerer må forberede sig på forsinkede tog i hele landet lørdag aften på grund af den uvelkomne træstamme på skinnerne.

Det oplyser DSB.

- Der er forsinkelser på InterCity- og Lyntog i hele landet på op til 60 minutter. Vi arbejder på at få togene til at køre til tiden igen, skriver DSB på sin hjemmeside.

Det kan godt tage nogle timer, før togdriften er normal igen, oplyser DSB's pressevagt.

Forsinkelserne breder sig til hele landet, fordi strækningen mellem Vejle og Fredericia er en hovedstrækning.

Der er fortsat kun et spor tilgængeligt mellem Vejle og Fredericia, hvorfor tog på denne strækning er meget forsinkede.

Der er trøst at hente. DSB Rejsetidsgaranti betyder, at togpassagerer, som ankommer over en halv time for sent, kan få erstatning.

Omkring klokken 18 meldte DSB, at træet var væltet på skinnerne ved Børkop, og personale fra Banedanmark skulle fjerne det, før togene kunne fortsætte på strækningen.

/ritzau/