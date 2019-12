Lastbil kom i slinger, og anhænger fyldt med sukker væltede, da chauffør forsøgte at undvige et dyr.

Morgentrafikanter til og fra byen Stege på Møn skal forberede sig på at finde en alternativ rute mandag morgen.

En væltet lastbilanhænger spærrer hele kørebanen på strækningen mellem Stege og Mønsbroen.

Først i løbet af formiddagen ventes oprydningen at være afsluttet.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i et tweet.

Politiet modtog anmeldelsen om uheldet klokken 01.31.

- Lastbilens chauffør har fortalt, at han forsøgte at undvige et dyr. Sandsynligvis et rådyr eller noget andet vildt. Vogntoget kommer i slinger, og anhængeren vælter. Selve lastbilen vælter ikke, men ryger ud i rabatten, siger Ole Hald, vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Chaufføren kom ikke noget til.

- Men han er naturligvis noget chokeret, siger vagtchefen.

Den væltede anhænger var fyldt med sukker.

- Vi skal have nogle særlige køretøjer derned, som kan suge sukkeret ud af tanken og køre det væk. Først derefter kan man begynde at rejse selve anhængeren. Det er både tids- og ressourcekrævende. Derfor regner vi først med at kunne åbne for trafikken igen i løbet af formiddagen, siger Ole Hald.

Stege er den største by på Møn med knap 4000 indbyggere.

/ritzau/